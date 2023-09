Valle Caudina | autovettura a fuoco | vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’Volkswagen, una Golf alimentata a Gpl che si trovata in sosta nei pressi del rione delle case popolari del comune di Cervinara, è andata aquesta notte. Sul posto sono intervenuti ideldel distaccamento di Bonea all’una circa perl’incendio che aveva interessato in particolare il lato guida dell’abitacolo. Le cause delsono in corso d’accertamento da parte dei caschi rossi ma tutto lascerebbe pensare ad un episodio accidentale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.