(Di venerdì 8 settembre 2023) Le overdosi accidentalinel 2022 ladiper i giovani in 37americani. Si tratta di un netto aumento rispetto all’anno precedente, quando lo erano in 24. A rivelarloi risultati di una nuova analisi di Stateline, dove si sottolinea che la crisi americana delle overdosi di droga sta continuando a peggiorare. I tassi di mortalità nella fascia di età sotto i 40 anniaumentati di quasi un terzo nel 2021 rispetto al 2018, e l’anno scorso erano ancora più alti del 21%. Quella che era iniziata come un’epidemia di oppioidi da ricetta all’inizioanni 2000 è cambiata drasticamente dopo un giro di vite ai prodotti farmaceutici che ha spinto i consumatori verso l’eroina e ...

Usa, le overdose sono diventate la prima causa di morte degli under 40 in 37 Stati su 52 Il Fatto Quotidiano

