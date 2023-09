US Open | Sabalenka e Gauff in finale

(Di venerdì 8 settembre 2023) La bielorussa e la statunitense si giocano il titolo Arynae Cocoindomani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell’US2023. La bielorussa, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semiha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) in 2h32?., sesta testa di serie, ha superato la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 10, per 6-4, 7-5 in 2h03?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La bielorussa e la statunitense si giocano il titolo Arynae Coco Gauff in finale domani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell'US2023. La bielorussa, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0 - 6, 7 - 6 (7 - 1), 7 - ...Per la bielorussa questa è la seconda finale in uno Slam , dopo quella giocata e vinta agli Australianquest'anno.potrebbe così diventare la prima a vincere entrambi i Major sul ...Keys 0 - 6 7 - 6(1) 7 - 6(5) Rispettato il pronostico nella seconda semifinale di questo US, ma quanta fatica! Arynaha dovuto penare per 2 ore e 32 minuti e rimontare da uno ...

US Open: Sabalenka da lunedì al numero 1 del ranking Wta Agenzia ANSA

La semifinale di singolare femminile, poi vinta dalla statunitense, si è fermata durante il secondo set: il pubblico non ha gradito ...Clamorosa e lunga interruzione della prima semifinale femminile dello US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova ...