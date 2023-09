US Open | Sabalenka e Gauff in finale

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Arynae Cocoindomani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell'US2023. La bielorussa, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semiha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) in 2h32'., sesta testa di serie, ha superato la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 10, per 6-4, 7-5 in 2h03'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Arynae Coco Gauff in finale domani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell'US2023. La bielorussa, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0 - 6, 7 - 6 (7 - 1), 7 - ...Gli spettatori della semifinale degli Usnon hanno gradito la protesta degli ambientalisti e ... In finale trova la bielorusssa Aryna, da lunedì nuova numero uno del mondo che ha battuto ...Bene, con la finale raggiunta agli US, Coco (in realtà si chiama Cori) è diventata numero cinque del mondo. Se trionfasse contro, diventerebbe numero tre. Quel sogno si avvicina.

Sabalenka nuova numero 1 al mondo: "Ci penserò dopo gli Us Open" Tuttosport

E' sempre più l'estate di Karolina Muchova. Dopo la prima finale Slam al Roland Garros e la prima in un WTA 1000 a Cincinnati, la ceca festeggia la prima semifinale in… Leggi ...Battute in semifinale Madison Keys e Karolina Muchova NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Coco Gauff si contenderanno il ...