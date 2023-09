US Open | Ram e Salisbury puntano allo storico tris in doppio | finale alle 18 live in tv

Rajeeve Joe Salisbury continuano la marcia verso la storia. Battendo 75 63 i campioni del Roland Garros Ivan Dodig e Austin Krajicek, sono tornati in finale allo US. Campioni nelle ultime due ...A New York hanno raggiunto la prima semifinale in un major dal Roland Garros 2021, la prima allo USdal 2016. Nella seconda, l'attesa è tutta per Rajeeve Joe Salisbury, a due vittorie dal ...Tra gli uomini ancora in lizza i campioni uscenti/Salisbury Si entra nelle fasi caldi dello USnon solo per quanto riguarda i tabelloni di singolare. Sono, infatti, allineati alle semifinali ...

US Open, Ram e Salisbury puntano allo storico tris in doppio: finale ... Tiscali

Partita non bella all'inizio, interrotta da una protesta di attivisti climatici, appassionante e tesissima alla fine. Coco tiene testa agli attacchi di Karolina e va in finale ...Rajeev Ram e Joe Salisbury continuano la marcia verso la storia. Battendo 75 63 i campioni del Roland Garros Ivan Dodig e Austin Krajicek, ...