US Open | le semifinali maschili su SuperTennis | la programmazione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Per la prima volta dal 2011, le prime tre teste di serie sono arrivate in semifinale allo US. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev illuminano il programma delle, ...

... 1983 - 84 Australian, 1985 Roland Garros). Medvedev, che ha vinto quattro delle seiSlam raggiunte in carriera, insegue la terza finale allo USnegli ultimi cinque anni, e ...... recentemente entrato nella Top 50 dopo gli ottavi di finale agli US. Bolelli e Vavassori, ... comprendente quarti di finale,e finali. © RIPRODUZIONE VIETATAI tre nomi annunciati più la 'big surprise' di questo US, che va a porsi in mezzo ai tre mostri sacri del tennis attuale nel venerdì delledell'ultimo Slam dell'anno. Il match del ...

Agli US Open di New York arriva la prima vittoria per Francesco Felici. Il tennista su carrozzina di Bastia Umbra ha sconfitto al primo turno della competizione l'americano Tomas Majetic col punteggio ...