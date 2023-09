US Open Junior 2023 | sospesa la semifinale tra Federico Cinà e Fonseca

(Di venerdì 8 settembre 2023) La partita trae il brasiliano, valevole per ladegli US, è stata momentaneamentesul punteggio di 6-4 1-3 in favore del tennista sudamericano. A costringere i giocatori allo stop è sono state le proibitive condizioni climatiche di New York, colpita da una forte ondata di caldo in questi giorni. Sportface.it continuerà a seguire l’evento e fornirà tempestivi aggiornamenti non appena ci saranno novità sulla partita. SportFace.

... c'è un'Italia che ancora continua a sognare agli USe risponde al nome di Federico Cinà : il talento azzurro e figlio d'arte si qualifica alle semifinali del torneo, categoria, dopo ...Esordio vincente a New York per Francesco Felici, il tennista in carrozzina di Bastia Umbra. L'atleta umbra è testa di serie numero uno del tabellone dell'Us. Francesco ha superato per 4 - 6, 6 - 3, 6 - 3 l'americano Tomas Majetic. Ad accompagnare Francesco in questa eccezionale avventura dalla maestra personale Valeria Piccioli del Tennis ...La sezione judo ha ripreso i suoi corsi e ha in programma ancora dueDAY il 18 e il 27 ... Sara Zaghini ( oro Allievi regionali A) e Luca Tamburini ( argento nella categoria), tutti della ...

Us Open Junior, il 16enne Federico Cinà è in semifinale Sky Sport

Il figlio d'arte del coach di Roberta Vinci ha battuto il cinese Yi Zhou: tra lui e la finale c'è ancora l'ostacolo Fonseca ...Agli US Open di New York arriva la prima vittoria per Francesco Felici. Il tennista su carrozzina di Bastia Umbra ha sconfitto al primo turno della competizione l’americano Tomas Majetic col punteggio ...