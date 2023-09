Us Open | il capolavoro in carrozzina del tennista umbro Francesco Felici | buona la prima

(Di venerdì 8 settembre 2023) Esordio con vittoria per, ilindi Bastia Umbra, testa di serie numero uno agli US, in corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. Ha infatti sconfitto l'americano Tomas Majetic con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 nel primo turno. Grande la concentrazione e la grinta dell’atleta, accompagnato in questa avventura dalla maestra personale Valeria...

... ma Alcaraz finge di non saperlo, e li sfrutta come assist per il prossimo. Entrambi ... Lo spagnolo nel corso dello USha perso un solo set (con Evans), Medvedev un paio, in sintesi due ...Prosegue la favola di Matteo Arnaldi agli US2023 (cemento outdoor) . Il giovane sanremese, dopo aver battuto Kubler e Fils, si è reso protagonista di un vero e proprioal terzo turno, estromettendo dal torneo Cameron Norrie , ...... dopo il comodo esordio contro Kubler, si è reso protagonista di un vero e proprio... 23forza del seeding e tornata al terzo turno agli USper il secondo anno di fila. Lucia viaggia ...

Us Open, il capolavoro in carrozzina del tennista umbro Francesco ... Gazzetta del Sud

Esordio con vittoria per Francesco Felici , il tennista in carrozzina di Bastia Umbra, testa di serie numero uno agli US Open , in corso sui campi di Flushing ...8 Settembre 2023 "Contro Gauff sarà un'altra battaglia. Lei è affamata e non ha nulla da perdere" Ubitennis. Tags: Ubitennis ...