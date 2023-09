Us Open femminile | finale inedita | sarà la prima volta per entrambe a New York

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nella notte si sono decise le due tenniste che si giocheranno lo slam, ora tocca al maschile:Djokovic, poi la supersfida Alcaraz-Medvedev Grande attesa per il giorno delle semifinali maschili dell’edizione 2023 degli Us. Tra la sera e la notte di oggi, infatti, si conosceranno i nomi dei due giocatori che domenica Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Il tabellone maschile US2022 Il tabelloneUS2022Aryna Sabalenka e Coco Gauff in finale domani 9 settembre nel tabellone del singolaredell'US2023. La bielorussa Sabalenka, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0 - 6, ...Scene davvero particolari durante Gauff - Muchova, prima semifinaledegli US2023. A inizio secondo set la partita è stata infatti interrotta per circa 50 minuti a causa dell'intervento di quattro manifestanti sulle tribune dell'Arthur Ashe. Le proteste ...

Coco Gauff - Karolína Muchová live: Tennis - US Open Femminile Eurosport IT

Il rischio ictus nelle giovani è globalmente bassissimo. Uno studio americano lo indica maggiore nelle donne sottoposte a trattamenti per ...Una protesta degli ambientalisti ha interrotto ieri la semifinale di singolare femminile degli US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova: il match è stato fermato durante il secondo set quando un ...