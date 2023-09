Us Open 2023 | torneo juniores | Federico Cinà vola in semifinale | Zhou battuto in due set

Leggi su sportface

Prosegue l'avventura diagli US. Il 16enne siciliano ha infatti conquistato l'accesso alla, battendo in due set il cinese Yicol punteggio di 6-2 6-2. Un successo che fa seguito all'impresa degli ottavi di finale, in cuiaveva sconfitto il numero uno del tabellone, il russo Yaroslav Demin. Figlio di Francesco, ex allenatore di Roberta Vinci, e dell'ex tennista Susanna Attili,attende ora uno tra lo statunitense Williams e il brasiliano Fonseca. Da sottolineare inoltre comesia due anni più piccolo rispetto ai suoi avversari, visto che ilè riservato agli Under 18.