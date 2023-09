Us Open 2023 | Sabalenka in finale | “Partita girata in maniera magica | ho lottato fino alla fine”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Arynaè la seconda finalista degli US, dopo la rocambolesca vittoria su Madison Keys rimontando da un set e un break di svantaggio e con l’avversaria che ha servito per il match. In conferenza stampa, colei che da lunedì sarà numero uno del mondo spiega le sue sensazioni: “E’ stato incredibile per come si è sviluppato il tutto, sono molto orgogliosa di essere riuscita a ribaltare questa– spiega– Nel primo set Madison è stata incredibile, non potevo farci nulla e non ero in controllo del gioco. Era ovunque, mi stavo chiedendo come potesse giocare il suo miglior tennis in una situazione del genere. Sono rimasta concentrata, ho continuato a provarci e per mia fortuna sono riuscita a ribaltare tutto, in un modo quasi magico.” La bielorussa è riuscita anche a ...

... southwest London, on July 16,. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Agli USva peggio che al Roland Garros. Ormai quasi si salva solo Wimbledon: il pubblico del tennis ...... gli ambientalisti presenti si sono palesati in tribuna e hanno fatto irruzione anche agli Us... pic.twitter.com/whDBRW3QrB Ben Nagle (@bennagle17) September 8,Il pubblico applaude. Due ..."Quattro mesi fa a Chivasso (Torino) ho rischiato di morire come Kevin. Se un collega non mi avesse afferrato per la maglietta tirandomi via dal treno, non sarei qui a raccontare". A raccontarlo è ...

Il miliardario ha pubblicato un post dove spiega perché ha deciso di non attivare il suo sistema di satelliti Starlink fino a Sebastopoli ...Siamo alle final four. Gli Us Open 2023 sono in dirittura d'arrivo: quattro giocatori ancora in lizza per alzare il trofeo di Flushing Meadows che ha rispettato, in gran parte, i rapporti di forza del ...