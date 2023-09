US Open 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Iled ildegli US, quarto Slam della stagione in programma da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. Tutto pronto per l’ultimo grande appuntamento dell’anno a New York, dove i migliori giocatori del mondo andranno a caccia del titolo ma soprattutto di un posto nella storia. Occhi puntati sui numeri uno al mondo nonché campioni in carica Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Entrambi non avranno però vita facile, specialmente perché insidiati da un avversario in particolare. Lo spagnolo deve fare i conti con Djokovic, che l’ha già battuto in finale a Cincinnati, mentre la polacca dovrà vedersela con Aryna Sabalenka, più determinata che mai a scavalcarla nel ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE FEMMINILE TABELLONE MASCHILE Protagonisti ovviamente anche i tennisti ...