US Open 2023 | Medvedev e Shelton con l’arduo compito di scongiurare la finale Alcaraz-Djokovic

(Di venerdì 8 settembre 2023) Siamo alle final four. Gli Ussono in dirittura d’arrivo: quattro giocatori ancora in lizza per alzare il trofeo di Flushing Meadows che ha rispettato, in gran parte, i rapporti di forza del tennis internazionale. Tre dei quattro semifinalisti sono infatti i più forti e costanti sul cemento, con il quarto giocatore che, più che un ‘imbucato’, ha imboccato la strada che potrà renderlo grande. Da qui a dire che Daniile Beneviteranno laattesa da tutti fra Carlose Novak… ce ne passa. Partiamo dalla zona alta del tabellone, quella presidiata dall’iberico che nel suo cammino ha incontrato qualche difficoltà solo con Daniel Evans, ma dovute più che altro ad un momento di flessione mentale. Nessuna difficoltà con Alexander ...

Aryna Sabalenka e Coco Gauff in finale domani 9 settembre nel tabellone del singolare femminile dell'US. La bielorussa Sabalenka, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semifinale ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0 - 6, 7 - 6 (7 - 1), 7 - ...

Battute in semifinale Madison Keys e Karolina Muchova NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Coco Gauff si contenderanno il ...Lo Slam americano sta volgendo al termine. Il serbo e lo spagnolo destinati a una nuova finale o ci saranno sorprese