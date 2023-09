US Open 2023 | Gauff-Sabalenka per il titolo nel torneo femminile | domani in campo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023) New York – E' stata decretata la prima finale degli US. In, scenderanno in sfida la statunitense Coco Guaff (sesta in Wta) contro la bielorussa Aryna(che da lunedì sarà la nuova numero uno al mondo). Laha vinto in semifinale con Karolina Muchova per 6-4, 7-5. Mentre laha superato Madison Keys per 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-5). La finale maschile sarà decisa questa sera dalle 21, ora italiana.