Urso | valutiamo misure su bollette e benzina per meno abbienti

Roma, 8 set. (askanews) - Il tema dell' aumento delle bollette "è all'attenzione del governo così come l'aumento dei prezzi dei carburanti. Su questo col ministro Giorgetti e con gli altri ministri co ...Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine della riunione con le industrie del largo consumo sul Trimestre anti inflazione. Quanto ai beni alimentari, sarà ...