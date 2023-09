Unrae - Tesi in marketing automotive | ultimi giorni per candidarsi alle borse di studio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 30 settembre scade il termine per la partecipazione al bando per lediche l', l'associazione delle Case estere, assegnamiglioridi laurea inautomobilistico: l'invito è rivolto a studenti laureati fra il primo ottobre 2022 e il 31 luglio 2023 con voto non inferiore a 105/110. I premi. I vincitori riceveranno 1.200 euro e avranno anche la possibilità di accedere a un eventuale stage semestrale presso una delle Case associate all'. Inoltre, anche per quest'anno è confermata la possibilità di iscrizione gratuita al Master inpromosso dall'Accademia Editoriale Domus (AED) con Quattroruote. I numeri. L'iniziativa dell', giunta quest'anno alla 23esima ...

