UniBg | le iscrizioni ai corsi di lingua aprono anche a persone esterne l’Ateneo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Ad ottobre al via idistraniera e di italiano per stranieri targati, da quest’anno apertinon iscritte alorobico. Organizzati dal Centro Competenza Lingue dell’Università degli Studi di Bergamo, isono pensati per chiunque abbia intenzione di approfondire le proprie conoscenze linguistiche, imparare una nuovaperfezionare alcune capacità utili all’esercizio della propria professione, pur non essendo studenti universitari. Per l’anno accademico 2023/24 idiattivati insaranno ben 12: Italiano per stranieri, Inglese generale, Inglese conggi specialistici (Legal English, ...