Under 21 | Lettonia-Italia 0-0

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le qualificazioni agli Europei iniziano con un pareggio Inizia con un pareggio la corsa dell’21 nelle qualificazioni al campionato europeo 2025. Gli azzurrini pareggiano in trasferta per 0-0 contro laa Jurmala. I ragazzi di Nunziata torneranno in campo martedì contro martedì 12 settembre in trasferta contro la Turchia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.