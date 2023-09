Una verità che la sinistra nega da sempre | serve la lotta senza quartiere alla criminalità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nessuno, nemmeno il più acceso sostenitore del governo, può essere certo del fatto che tutte – ma proprio tutte – le misure annunciate ieri dall'esecutivo in materia di sicurezza siano perfette. Non è detto che un approccio molto centrato sul versante penale funzioni; alcune norme sembrano avere un effetto prevalentemente segnaletico (i nemici di Giorgia Meloni diranno: propagandistico); né, in termini puramente liberali, appare convincente l'idea che tocchi allo Stato farsi carico di alcune funzioni del papà e della mamma, quasi esercitando una sorta di supplenza, come alcune misure (quasi tutte poi opportunamente espunte) potevano lasciar pensare in un primo momento. No, lo Stato non può essere un co-genitore, meno che mai un inquietante “genitore tre”: né in questa materia né in altre. In ogni caso, prima e dopo il Consiglio dei Ministri, è stata lagnosa, stucchevole e direi ...