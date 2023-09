Una preziosa risorsa di nome Ederson | il brasiliano è tra i migliori di questa prima parte di stagione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il primo stop forzato del campionato di Serie A, fermo nel weekend per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti impegnata contro Macedonia del Nord e Ucraina, permette di tracciare un primo bilancio relativo a questo segmento embrionale della2023/24. Una primissima fase di campionato indubbiamente positiva per l’Atalanta, che arriva al break con sei punti conquistati sui nove disponibili. Tra le note liete di queste prime tre uscite ufficiali è doveroso evidenziare quanto di buono è stato fatto sin qui da, sicuramente tra idi questo scorcio inaugurale di Serie A. Il centrocampistaha destato un’ottima impressione, inanellando tre prestazioni di grandissimo spessore. Contro il Sassuolo, il classe 1999 è entrato in campo a gara in corso, impattando nel ...