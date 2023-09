Un sannita sulla strada della Strega | Curcio riparte dalla Casertana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarà anche una sfidare il Benevento il prossimo 17 settembre, giorno in cui la ripescatafarà il suo debutto nel campionato di serie C. La formazione del presidente D’Agostino ha infatti prelevato dal Catanzaro Alessio. Il comunicato – LaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessio. L’attaccante classe 1990 lo scorso anno è stato tra i protagonisticavalcata del Catanzaro verso la serie B con 36 presenze e 9 reti all’attivo. Calciatore duttile, dalle indiscusse doti tecniche, in carriera ha indossato le maglie, tra le tante, di Arzachena, Renate, Vicenza, Catania e Foggia. Con i satanelli 29 reti in 75 partite dal 2020 al 2022. Entusiasta Alessio ...