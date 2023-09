Un posto al sole si ferma | la soap oggi 8 settembre 2023 non va in onda | il motivo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 settembre 2023) Brutte notizie per i fan di Unal. Laopera venerdì 8non andrà inndosi per un solo giorno e raddoppiando il suo appuntamento nella serata di giovedì 7. Aldella serie amatissima dal pubblico italiano, alle ore 20.20 questa sera sarà trasmessa l’Atletica Leggera, così come successo lo scorso giovedì 31 agosto. L'articolo proviene da KontroKultura.