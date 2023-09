Un commissario? Idea sconclusionata | De Luca attacca anche su Caivano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Vincenzo Denon condivide le scelte del Governo su. "Ho visto che hanno nominato unper. Al di là della persona nominata - è rispettabile e credo che abbia lavorato con noi al tempo delle Universiadi sul programma di sicurezza delle forze dell'ordine - è l'delche è sbagliata. Volete recuperaree nominate uno da Roma? Eh no. I poteri deldateli alle istituzioni territoriali, altrimenti non cambiano e non imparano mai". Così il presidente della Regione Campania nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, commentando la nomina di Fabio Ciciliano aper la riqualificazione di(Napoli)."Un conto è parlare, un conto è cambiare ...

"L'idea di avere un commissario per gestire 36 milioni pare una idea sconclusionata" - dice il governatore in diretta su Facebook, bocciando la nomina di Fabio Ciciliano

