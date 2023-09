Un centro a Washington basterà a rafforzare la centralità dell’Asean?

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) In occasioneSummit ospitato in questi giorni a Giacarta, in Indonesia, la vicepresidente statunitense Kamala Harris ha ufficialmente annunciato l’intenzione di stabilire unUsa-Asean a, attraverso partnership pubblico-privato. Il dipartimento di Stato, che da tempo informa i giornalisti sul background di questa struttura operativa e geopolitica, ha avviato questa iniziativa in collaborazione con l’Arizona State University (Asu). L’obiettivo delè di istituzionalizzare e approfondire le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, allo stesso tempo rafforzando il sostegno all’engagement economico e culturale degli Stati Uniti con il Sud-Est Asiatico. L’America c’è È una risposta concreta all’assenza di Joe Biden al vertice, criticata da alcuni ...