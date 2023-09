Un approccio personalizzato per tonificare e correggere la postura | divertendosi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Madonna, Sharon Stone, Uma Thurman, solo per citarne alcune, devono la loro forma fisica tonica, elastica e armoniosa al Pilates, sistema di allenamento, sviluppato all’inizio del ‘900 da Joseph Hubertus Pilates. Attenzione però: non esiste un solo Pilates, ma tipi diversi. Tra questi il Clinical Pilates, pratica utile sia peri muscoli sia per migliorare e prevenire problemi di mal di schiena: un mix ideale soprattutto ora che, dopo le vacanze, si ritorna alla vita quotidiana spesso sedentaria e dannosa per la schiena. “Questa disciplina permette di conoscere e utilizzare al meglio il proprio corpo ottenendo unapiù corretta, una muscolatura tonica, maggiore flessibilità articolare e una forma più equilibrata” sottolinea Silvia Foresti, fisioterapista con specifica formazione anche nel Pilates, di Smart Clinic – Gruppo San Donato ...