Un anno senza regina Elisabetta | ora Carlo III ce la mette tutta per conquistare i sudditi

(Di venerdì 8 settembre 2023) E’ già trascorso unda quell’8 settembre che aveva tenuto con il fiato sospeso tutti idel Regno Unito, e non solo, incollati a tv, radio e web in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute diII dopo che si era diffusa la notizia che la famiglia reale al completo, o quasi, era accorsa al suo capezzale al castello di Balmoral in Scozia. Le ultime immagini pubbliche dellapiù famosa del mondo avevano lasciato intendere che per lei si stava avvicinando il momento di accomiatarsi dalla sua lunghissima vita, quei lividi visibili sulle mani nella famigerata foto che la ritraeva insieme all’allora premier Liz Truss e quell’aria dimessa la rendevano più simile ad una nonna qualsiasi che ad una sovrana e sembravano tanto distanti dall’aspetto fiero e imperturbabile che l’aveva resa un’icona ...