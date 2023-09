Un anno senza la regina Elisabetta | come è stato il primo di Carlo III sul trono

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la morte dellaII, avvenuta l’8 settembre dello scorso, reè salito immediatamente al. Era il principe di Galles più longevo e per tutta la sua vita si era preparato per questo momento. Ma il nuovo sovrano ha avuto un inizio tutt’altro che tranquillo nella sua transizione reale poiché la monarchia è alle prese con una serie di questioni. Eccosono stati i suoi primi 12 mesi sul. Con ilanniversario dalla morte dellaè possibile concludere l’di transizione di reIII. Dopo la pausa estiva, infatti, il Re è pronto a tuffarsi in un’agenda fitta di impegni. L’appena passato lo ha ...

Regina di un regno non glorioso, restò impeccabile per 25 mila giorni. Oggi sarà ricordatacommemorazioni pubbliche. Passati i clamori del funerale in mondovisione e del cordoglio ...è un...Sarà un verticeUcraina, l'India ha detto di non voler parlare di guerra, ma non potrà evitare di parlare di ...inizia con aspirazioni molto diverse rispetto a quello indonesiano dello scorso... "La differenza tra me e te è che io li posso aprire un negozio domani sera, e incassare dal giorno dopo, tu apri forse tra un, e intanto paghi affitto e tasseincassare un euro", e ...

Almanacco di oggi, venerdì 8 settembre: un anno senza Elisabetta la Repubblica

La fumettista, regista e illustratrice iraniana Marjane Satrapi parla di speranza, senza rabbia e men che meno voglia di vendetta. È passato un anno dalla morte di Mahsa Amini dopo le percosse subite ...«L’anno scorso è stata durissima ... Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.