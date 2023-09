Un anno fa moriva la regina Elisabetta E da allora nella royal family è cambiato più di quel che sembra

(Di venerdì 8 settembre 2023) Trecentosessantacinque giorni. Tanto è passato dal giorno della scomparsa della. Era l’8 settembre 2022, esattamente unfa. Da Balmoral arrivava l’annuncio, a sorpresa, prima sulle precarie condizioni della monarca, poi, sul trapasso. Un tweet. The Queen non c’è più. Dagiorno molte cose sono cambiate all’interno dellabritannica. Dalla linea di successione alla faida con i Sussex fino ai nuovi titoli ai vari membri. Si è chiusa un’epoca per aprirsene una nuova. Con nuovi protagonisti e nuovi equilibri. Dall’ascesa di re Carlo all’autobiografia di Harry, ecco tutto ciò che di significativo è successo, alla corte dei Windsor, negli ultimi dodici ...

L'8 settembre 2022 si spegneva a 96 anni la sovrana più longeva del Regno Unito Unfa si spegneva Elisabetta II, l'8 settembre 2022infatti a 96 anni la sovrana più longeva del Regno Unito. Intanto il regno di Carlo III è ritenuto in continuità con quello della madre e ...La compagnia low - cost ha deciso di tagliare tre rotte dalla Sardegna • I lavori al traforo del Monte Bianco dovrebbero slittare a settembre 2024 • Unfala regina Elisabetta ...... i cui volontari sono impegnati tutto l'nella lotta al tumore al seno al fianco dell'Unità di ...Maurizio Vandelli a Castelnuovo Scrivia coincide col fatto che il 9 settembre di 25 anni fa...

Un anno fa moriva la Regina Elisabetta, Caprarica a Fanpage: Vi ... Fanpage.it

Lutto improvviso in contrada Monte San Marino, ad Alatri, per la morte di Daniele Mambolo. Una contrada e una città attonite per la prematura scomparsa del 40enne sposato e papà di due bambine. L’uomo ...Si avvicina l’anniversario della morte di Mahsa Amini, morta il 16 settembre 2022 a ... ndr), la sentenza nei confronti della donna è stata sospesa per cinque anni ma sarà eseguita se l’ingegnere ...