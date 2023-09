Un anno fa la morte della regina Elisabetta

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 settembre 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent’anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi, in occasione del primo anniversario, il 9 settembre 2022, la ricordiamo con un articolo pubblicato quando era ancora sul trono, in occasione del suo Giubileo 2022