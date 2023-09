Ultim’ora Marquez | la notizia sul futuro sconvolge la MotoGP

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lache sta emergendo in questi istanti potrebbere l’intero mondo della Moto GP, con la decisione del pilota che sembra essere già stata presa. Anche questa sessione di mercato ci ha regalato tanti colpi di scena, sia a livello internazionale, ma anche e soprattutto per quello che riguarda le squadre italiane, con Inter e Milan che si sono date battaglie a suon di colpi pirotecnici e che, avranno modo di dare assaggio delle loro vere qualità già nel faccia a faccia di domenica prossima, quando San Siro sarà pronto ad ospitare le due squadre per il derby della Madonnina. Frattesi, Thuram, Sommer e Cuadrado da un lato, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze dall’altro, tutti volti ‘nuovi’ pronti a darsi battaglia per il primo posto in classifica, al momento occupato da entrambe le squadre di Milano. Ma quello calcistico non è ...