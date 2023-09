Ultime Notizie – US Open 2023 | Sabalenka-Gauff finale singolare femminile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Arynae Cocoindomani 9 settembre nel tabellone deldell’US. La bielorussa, testa di serie numero 2 e prossima numero 1 del mondo, in semiha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 17 del seeding, per 0-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) in 2h32?., sesta testa di serie, ha superato la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 10, per 6-4, 7-5 in 2h03?. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione