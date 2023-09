Ultime Notizie – Turisti investiti a Roma | automobilista indagato per omicidio stradale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) E’perplurimo il 54enne che ieri, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito e ucciso dueirlandesi in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Malafede, a. L’uomo, che ha riportato ferite ed è ricoverato in ospedale, è risultato positivo al narco-test. L’incidente mortale è avvenuto ieri 7 settembre alle 12.50 all’altezza della riserva del presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio. Le vittime sono due cittadini irlandesi di 60 e 59 anni, Paul e Mary Martina O’Reilly, presumibilmente ain vacanza. Secondo una prima ipotesi, come apprende l’Adnkronos, è possibile che i dueabbiano attraversato frettolosamente l’incrocio di via di Malafede con il semaforo rosso per salire sul bus 709 che stava ...