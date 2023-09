Ultime Notizie – “Si è conquistata il posto grazie a sue capacità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Irina Osipova aveva certamente tutti requisiti indispensabili dal bando per l’ammissione e si èil suonella graduatoria degli idonei non vincitori esclusivamente per le suepersonali“. E’ quanto assicura all’Adnkronos l’ex senatrice Paola Binetti, che è stata presidente della commissione esaminatrice di Palazzo Madama che ha valutato durante le prove per il concorso da coadiutore, la russa Irina Osipova, neo-assunta in Senato. L’ex senatrice centrista ci tiene a precisare come “i concorsi per lavorare in Parlamento, sia in Senato che alla Camera dei Deputati sono nello stesso tempo tra i più ambiti da parte dei candidati e tra i più rigorosi da parte della Commissione”. “La procedura è piuttosto complessa e prevede il superamento di diverse prove con un vero e proprio carattere selettivo sulla base delle ...