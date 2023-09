Ultime Notizie – Scippa 90enne in strada a Roma e viene pestato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Hato un’anzianatrascinandola a terra in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo, a, ed è statoinda alcune persone che avevano assistito alla scena (VIDEO). E’ accaduto ieri in mattinata e il video della violenza è stato postato sui social. L’uomo, un indiano di 26 anni, ha ricevuto calci, pugni e alcuni colpi di casco da un gruppo di cinque persone mentre tentava invano di fuggire. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale. Questa mattina durante la direttissima, l’arresto è stato ...

Dopo leindiscrezioni sulla finestra di uscita di Monarch: Legacy of Monsters , la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato il primo trailer dell'attesissima serie tv live - action di ...Sul 15 Pro troverà spazio il processore A17, un sensore fotografico da 48 megapixel e - secondo le- Apple proporrà ancora un taglio da 128GB per iPhone 15 Pro . Le cornici dovrebbero ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Marc Marquez al team Ducati Gresini Addio alla Honda. Le ultime news Corriere della Sera

(ANSA) - ROME, SEP 8 - Backing Kyiv against the Russian invasion of Ukraine is a priority, Premier Giorgia Meloni and British Prime Minister Rishi Sunak agreed in talks ahead of the G20 meeting in ...PORTO SAN GIORGIO - Ennesimo furto di biciclette avvenuto oggi (8 settembre). Stavolta è accaduto a Porto San Giorgio, all’altezza dello chalet Amorino. Il proprietario, un ...