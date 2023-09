Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione è da parte di Francesco Vitale in studio terremoto di magnitudo 3.9 largo di Fano sulla costa anconetana da scossa venuta alle 16:36 è stata registrata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia chiaro canalizzato l’epicentro in mare tra Ancona e fanno una vita di 6 km la scossa è stata sentita oltre che nel capoluogo anche a Falconare nel circondario paura tra la gente che ha subito diffuso la notizia sui social affermando di aver nettamente vestito la scossa al momento non sono segnalati danni niente tamponi covid per gli asintomatici che arrivano al pronto soccorso mentre per i sintomatici scattano i testa anche per la ricerca di altri virus lo in la nuova circolare del Ministero della Salute firmata dal direttore della prevenzione Francesco vaia esaminato l’attuale andamento il clinico epidemiologico ...