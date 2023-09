Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in India in apertura la Presidenza del Consiglio ha Giorgia Meloni atterrata New Delhi dove domani Domenica parteciperà al G20 Fermi laterali che avrà la presidente del consiglio Ci dovrebbe essere anche quello con il padrone di casa modi in programma domani nella fitta agenda delle premere indiano meloni all’aeroporto di Delhi è stata accolta dalla ministra dell’Agricoltura e da una breve spettacolo di ballo messo in scena da un gruppo di giovani danzatrici ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano all’aeroporto È arrivata per partecipare al G20 ha scritto sui social ha la ministra indiana pubblicando una foto di un video dello sbarco della quale autorità che hanno ricevuto meno neanche l’ambasciatore italiano in ...