Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Non c’è Libertà Oggi quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche e morali afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Corriere della Sera In occasione della Decima edizione del tempio delle donne contro le donne in Italia in questi ultimi mesi prosegue il capo dello Stato ha continuato a manifestarsi con numero di casi di assassinio di stupro questa È intollerabile barbarie sociale richiede un’azione più consapevole di vera prevenzione concreta e costante a questa ti deve affiancare nell’intera su sta un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo dai diritti non sono una conquista irreversibile ma richiedono un continuo e lungimirante ...