Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 09 | 10

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuove misure contro la criminalità il disagio minorile sulla scia delle violenze degli stupri commessi da giovanissimi che hanno segnato Le cronache scrive come quelli di Caivano e Palermo ma anche un pacchetto di gomme per aiutare il sud Italia soprattutto economicamente sono stati molti i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri di circa due ore che si è tenuto ieri spiegati dal governo in una conferenza stampa iniziata poi nel tardo pomeriggio partendo dal DL contro la criminalità giovanile il premier Giorgia Meloni arrivata la conferenza dopo i suoi ministri ha parlato di norme molto importanti su alcune materie in cui Impastato preferito occuparsi di altro perché troppo complesse si era dato il segnale che su alcune questioni era meglio non entrare in ...