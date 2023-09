Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’attività non semplice questo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei Ministri lo Stato mette la faccia su materie molto complessi difficili da risolvere ha detto il premier in conferenza stampa illustrando il DL con la criminalità giovanile carcere più facile per i minori e carcere per chi non manda i figli a scuola nominato anche il commissario per la riqualificazione di Caivano ma sentiamo nel tratto dell’ intervento del premier Giorgia Meloni in questi anni nelle pratiche criminali e anche che chiaramente nel caso dell’utilizzo da parte della criminalità organizzata di questo minorenni le conseguenze sarebbero state In molti casi diciamo non si sarebbero state ...