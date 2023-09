Ultime Notizie Roma del 08-09-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023)dailynews radiogiornale 6 settembre Buona giornata da Francesco Vitale una persona è stata uccisa in un attacco di droni russi contro un’area portuale Sulle rive del Danubio nella regione di Odessa nell’ucraina sud occidentale ha detto il governatore locale da attacco notturno è durato tre ore si è concentrato sullo Stretto di smile ha detto su telegram governatore o leghi per questo Porto Fluviale al confine con lania è diventata la principale via di esportazione delle merci ucraina da quando la Russia si è ritirata a luglio dall’ accordo consentire il transito del grano attraverso il mar Nero Purtroppo una persona è morta Ha detto che si tratta di un bracciante agricolo che è rimasto gravemente ferito e poi morto in ospedale aggiunto distruzione in ci sono stati registrati in diversi insediamenti ha detto il governatore che ha segnalato ...