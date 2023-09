Ultime Notizie – Prezzi benzina e caro bollette | misure per fasce deboli allo studio del governo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sull’aumento dellecome deidi carburanti e“avremo un confronto con il ministro Giorgetti e gli altri ministri competenti per capire e scegliere come intervenire, in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell’incontro con le associazioni dell’industria del largo consumo sul patto anti-inflazione. “Sono molto soddisfatto. Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre anti-inflazione per contenere idi beni a più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1° ottobre al 31 dicembre. Credo che questo sia un successo del sistema Italia”, ha poi spiegato il ministro dopo il tavolo di confronto al Mimit con le ...