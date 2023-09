Ultime Notizie – Musolino al Forum economico di Karpacz su sostenibilità trasporto marittimo in Ue

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ladelin Europa: una sfida che si può vincere con approcci multipli in grado di abbracciare una serie di strategie, dal punto di vista, ambientale, sociale e nel, caso dei porti, in alleanza con le città e i territori circostanti. E’ il tema su cui è intervenuto al 32°organizzato a, nella regione polacca della bassa Slesia, il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino. Unico presidente di Adsp presente al, a cui aveva partecipato anche lo scorso anno,è intervenuto nel panel moderato dal presidente della Federazione della Global Maritime Community (Comunità Marittima Globale) BinayKumar Singh. ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Per l'accesso a questestrutture cosi' come alle residenze socio - sanitarie resta comunque indicata l'esecuzione del tampone. Bag 08 - 09 - 23 16:28:56 (0424)SAN,PA 5 NNNNBen presto, però, anche in virtù di quanto emerso nelleore, è possibile che la lista degli indagati sia destinata ad allungarsi. Come la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, aveva ...

Ucraina, Podolyak: "Nessun ruolo mediazione per il Papa, è filorusso" Sky Tg24

Domani sabato 9 settembre si terrà l’ultima serata dellarRassegna, dalla Compagnia Stabile sarà proposto un omaggio a Nini Sappia, fondatore e per 24 anni anima della Compagnia, noto attore, ...Una donna della bassa friulana del 1996 è stata soccorsa tra le 14.30 e le 15.30 circa dall'elisoccorso regionale lungo il sentiero 918 a Piancavallo. La Sores ha attivato la stazione di Pordenone del ...