Ultime Notizie – Macedonia del Nord-Italia | Chiesa e Pellegrini out per infortunio | ultime news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Federicoe Lorenzosaltano perle gare che la Nazionale giocherà controdele Ucraina per le qualificazioni a Euro 2024. I due giocatori, convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale. L’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Inoltre, la quotazione $DOGE di Dogecoin è diventata ribassista nellesettimane e gli ... Prendendo in considerazione altre, è stato resto noto che un investitore di criptovalute che ha ...'Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche ledate del tour estivo e i prossimi impegni' continua il post in cui la cantante si ...A peggiorare ulteriormente la situazione ci pensano le voci emerse nelleore, secondo cui China Mobile non avrà iPhone 15 disponibili in vendita . Una preoccupazione non di poco conto per ...

Ultime notizie mondo. Ue, Mosca blocca il grano ucraino per tornaconto economico. Lavrov, piani contro gasdotti Il Sole 24 ORE

Crescono i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 21.309 casi , in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19 , a cura… L ...Scatta di nuovo allarme tra i numerosissimi fan di Bruce Springsteen: il cantautore del New Jersey ha cancellato le ultime date dei suoi concerti negli Usa in programma a settembre per potersi curare ...