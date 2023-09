Ultime Notizie – da oggi caldo aumenta da Roma a Milano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il meteo in Italia anchesarà caratterizzato dal, da, e domani inizia il weekend da estate piena con temperature tipiche di luglio e agosto. Da domenica 10 settembre infatti le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuova settimana rovente. Si potrebbe parlare di ’41 agosto’ come data di inizio di una fase anticiclonica che porterà unanomalo fino alla Finlandia e alle Repubbliche Baltiche. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che in Italia arriveranno punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non raggiungeremo valori record per settembre, seppur navigando spesso verso i 33°C diffusi. In tutto questo contesto nordafricano tipico di ...