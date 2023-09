Ultime Notizie – Circeo | baby gang spara dall’auto | 7 feriti | 2 arresti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Hannoto da un’auto con un fucile ad aria compressa, prima a Terracina poi a San Felice, e ferito sette persone, tra cui una guardia giurata. E’ successo la notte scorsa quando unaha seminato il panico nelle due località del litorale di Latina. I carabinieri di Terracina dopo un inseguimento sono riusciti a fermare 4 giovani: due appena maggiorenni sono stati arrestati, 2 minorenni denunciati e un quinto è riuscito a fuggire. Inon sono in gravi condizioni, e hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 7 e i 10 giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione