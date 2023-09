UFFICIALE – Soncin è il nuovo ct della Nazionale femminile

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il presidenteFigc Gabriele Gravina ha scelto Andreacomect. L’ex allenatore del Venezia Primavera nella giornata di ieri ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla società lagunare. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà l’ex Azzurra Viviana Schiavi, ex tecnicoUnder 16. Il suo esordio sulla panchina azzurra è in programma il 22 settembre a San Gallo contro la Svizzera nella prima partitaNations League. L’Italia, oltre alla selezione elvetica, dovrà affrontare anche Svezia e Spagna. Si tratta, dunque, di un vero e proprio girone di ferro.è ilct ...

