UFFICIALE – Inter Women | arriva in nerazzurro una nuova giocatrice | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ha comunicato l’arrivo del difensore classe 1994 Katie Bowen, giunta al cluba seguito dell’esperienza al Melbourne City.– A seguire il comunicato pubblicato sul sito dell’. “FCnazionale Milano comunica l’arrivo indi Katie Bowen. Il difensore neozelandese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione 24/25“. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...