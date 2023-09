UFFICIALE – Annunciato il nuovo Ct dell’Italia Femminile!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sta per iniziare uncorso anche per l’Italia Femminile. Dopo l’eliminazione flop dai gironi degli scorsi Mondiali è stato cambiato il Ct. L’annunciodella Figc. ANNUNCIO – È Andrea Soncin ilCommissario tecnico della Nazionale Femminile: l’allenatore, reduce dall’esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnico della Nazionale Femminile Under 16. Soncin sarà presentato alla stampa, insieme alstaff della Nazionale Femminile, lunedì 18 settembre al CTF di Coverciano, alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina. Esordio il 22 settembre in occasione della prima gara di Nations League ...