UFFICIALE ? Inter ed Enel | stretta di mano | Official Energy Partner!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’e l’hanno raggiunto un accordo per una nuova partnership insieme. Il colosso dell’energia sarà partnerdel club ACCORDO ? “FCnazionale Milano annuncia di aver siglato una partnership con, che diventaPartner dell’. Grazie a questo accordo,scende in campo con tutta la sua energia. E mette a disposizione del Club nerazzurro e dei suoi tifosi i migliori servizi e soluzioni all’avanguardia per la transizione verso l’utilizzo di elettricità generata da fonti di energia rinnovabili. La partnership, che unirà i due brand fino alla stagione 2025/26, celebra la sinergia tra due marchi globalmente riconosciuti come leader dei rispettivi settori e che condividono la ricerca della ...