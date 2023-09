Ue | Renzi | ' attacco a Gentiloni è solo per aumentare consensi nei sondaggi'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Io a Meloni una mano sul cambiare il patto di stabilità voglio darla. Ma dare la colpa avuol dire non capire come funziona, è la classica mossa alla Salvini pernei. Se vuoi cambiare le cose in Commissione, devi agire nel Consiglio, dove siede Giorgia Meloni, non". Così Matteoa Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

Sulla revisione del Patto di stabilità si sta consumando unverso il commissario Gentiloni, ...ha deciso di candidarsi alle Europee con il Centro. È il preludio di una nuova stagione ...La profezia diLa destinataria, in entrambi i casi, è sempre la stessa: Elly Schlein e il suo "cerchio magico". Il duplicenon organizzato ha un unico obiettivo: denunciare la nuova ...Europee,candidato Dopo l'assassinio di Prighozin la mafia russa (che era basata sulla parola ...Putin non perdona mai Ma non spegne la possibile congiura di chi lo teme Putin all'al ...

